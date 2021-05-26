В Волгограде госстройнадзор назвал причину гибели рабочего на стройплощадке аквапарка

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области завершила расследование трагедии на стройплощадке аквапарка. Во время земляных работ в Кировском районе Волгограда погиб рабочий. Его засыпало грунтом в траншее на глубине 3,6 метра. Как рассказали «КП-Волгоград» в госстройнадзоре, погибший рабочий не был трудоустроен в подрядной организации, проводящей строительство.

- Гражданин Пичушкин В.М. в трудовых отношениях с ООО «СтройТехИнвест» не состоял, - говорится в заключении технической комиссии госстройнадзора.

Причиной трагедии стал допуск на производственную территорию посторонних лиц, не занятых на работах, что стало нарушением безопасности труда в строительстве. Также был установлен недостаточный контроль со стороны производителя работ и мастера.

Руководство ООО «СтройТехИнвест» обязали усилить охрану объекта строительства, провести внеплановый инструктаж сотрудников. Также необходимо разработать мероприятия по охране труда, которые исключат риски при строительных работах.

Напомним, трагедия произошла на стройплощадке аквапарка в Кировском районе Волгограда 22 марта. Проводились земляные работы по отрывке траншеи под устройство наружной сети канализации. Рабочий спустился в траншею глубиной 3,6 метра, в этот же момент произошло ее обрушение. Мужчине бросились на помощь двое строителей. Когда его откопали, рабочий был уже мертв. Зачем он полез в траншею, установить не смогли. Такого задания мужчине никто не давал. По факту смерти рабочего на стройплощадке было возбуждено уголовное дело.