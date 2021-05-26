На парковке у «Волгоград Арены» снова провалилась плитка

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде, проходя по тротуарам или проезжая по дорогам, нужно быть аккуратном. Земля может буквально уйти из-под ног. За последний месяц в городе неоднократно случались провалы асфальта или плиток. Очередной произошел рано утром 26 мая. В центре Волгограда провалилось плиточное покрытие на площадке парка Победы напротив «Волгоград Арены». Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, просадка произошла на площади около одного квадратного метра в месте прохождения кабельной линии.

Место, где образовалась дыра, коммунальщики огородили. В ближайшее время специалисты проведут отсыпку и утрамбуют песчаную подушку, восстановят щебеночное основание, а уже потом уложат тротуарную плитку.

Напомним, в апреле на парковке у парка Победы уже проседала плитка. Произошло это из-за перекладки инженерных сетей. А 13 мая рядом с администрацией Волгоградской области провалился асфальт.