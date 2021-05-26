В Волгограде на 3 недели закроют перинатальный центр №2

Беременные волгоградки могут стать мамами в других роддомах города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Волгоградского областного клинического перинатального центра №2 не смогут принять роды у будущих мамочек в июле. Стационар будет временно закрыт на плановые работы по ремонту и дезинфекцию, сообщили «КП-Волгоград» в медучреждении. По приказу комитета здравоохранения Волгоградской области, перинатальный центр в Советском районе не сможет принимать пациенток с 12 июля по 2 августа. Медики отмечают, что будущим мамам не стоит огорчаться и переживать.

Стать мамами беременные волгоградки смогут под присмотром врачей других родильных домов и перинатального центра, который находится в Волжском.

- Везде работают профессионалы и имеется оборудование, необходимое для рождения ваших малышей! – добавили в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2.