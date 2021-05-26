Потерял сознание во время движения: в Волгоградской области 25 мая в ДТП погибли 2 водителя

ДТП в Тракторозаводском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области устанавливаются причины смерти двух водителей, которые погибли в результате аварий на дорогах Волгоградской области. Трагедии случились 25 мая в Волгограде и в районе области. В Калаче-на-Дону 64-летний мужчина, управляя «Ладой Ларгус», на улице Революционной вдруг съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, со слов 34-летнего пассажира, водитель за рулем потерял сознание. В результате происшествия он погиб.

ДТП в Калаче-на-Дону. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В областном центре смертельное ДТП случилось в 14.10 на улице Дзержинского. 45-летний водитель за рулем «Citroen Berlingo» напротив дома №4 по улице Холмистой не справился с управлением и влетел в «КамАЗ», который двигался во встречном направлении. Удар был очень мощным. Погиб мужчина, который управлял французской иномаркой.