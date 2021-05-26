В четырех районах Волгограда отключили электричество 26 мая

В четырех районах свет отсутствует с 9.00 до 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ежедневно в Волгограде происходят отключения электричества для жителей многоквартирных домов и частного сектора. Также обесточиваются социальные объекты. Энергетики проводят ремонтные и профилактические работы, которые невозможно выполнить без приостановки электроснабжения. Сегодня, 26 мая, в Волгограде частичные отключения произошли в четырех районах Волгограда – в Красноармейском, Кировском, Советском и Дзержинском. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Красноармейском районе с 9.00 и до 17.00 свет будет отсутствовать по адресам: улица Вилянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; улица Вучетича, 5; улица Бахтурова, 1, 3; улица Голубева, 4, 6, 8, 12, 14, 16; улица Ломакина, 2. Также на юге города осталась обесточенной до пяти часов вечера областной клинический хоспис, который находится на улице Голубева, 6а.

Не смогут воспользоваться электроприборами до 17.00 в среду горожане из Кировского района, которые проживают по адресам: переулок Добролюбова, 7-9, 8-12, 90-104а, 113-131; улица Терновая, 53-111, 92-100; улица Сивашская, 1-17, 2-18; улица Радищева, 10-16, 11, 13-25, 18-28; переулок Никитина, 1-7; улица Первоуральская, 7-19, 14-16; переулок Дубовский, 5-7; переулок Сухореченский, 7-15, 10-24; улица Серафимовича, 10-26, 21-27; улица Гастелло, 26-30; улица Астраханская, 87-111, 96-118.

В Советском районе весь день не будет электроэнергии частично только на двух улицах. До 17.00 обесточили улицу Ярославскую, 21/2, 23 и улицу 25 лет Октября, 17а.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточили дома на улице Бурейской №3, 5, 10-18, 20-24, 58, 60, 82, 84, 121, 121а, 122, 123, 124.