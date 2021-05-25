В Волгоградской области открываются новые точки сбора подписей за референдум о времени

Инициативной группе необходимо собрать около 16 тысяч подписей за неделю Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

География мест, где можно поставить подпись за проведение нового референдума о времени в Волгоградской области, становится шире. По региону открываются новые точки сбора. Поддержать инициативную группу и проголосовать за референдум теперь можно в Котовском и Ленинском районах. В Котово сбор подписей будет вестись у кассы в Парке культуры и отдыха 26 и 27 мая с 10.00 до 20.00, а 28 мая - с 17.00 до 20.00, сообщили «КП-Волгоград» представители инициативной группы по проведению референдума о времяисчислении.

В Ленинске точка сбора подписей начала работать на постоянной основе в магазине «Элекстрой» («Все для дома») на улице Куйбышева, 1/2. График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота-воскресенье с 9.00 до 14.00. Волгоградам напоминают, что с собой необходимо взять паспорт.

Инициативной группе удалось собрать около 24 тысяч подписей за новый референдум о времени. Всего необходимо 40,2 тысячи голосов. На это остается неделя. В начале июня все подписные листы должны направится на проверку в облизбирком.

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В выходные откроют еще несколько точек в городах и поселках, где можно поддержать проведение референдума 2021 о времяисчислении в Волгоградской области (подробности).