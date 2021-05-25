В Волжском до середины лета будут перекрывать проспект Ленина

Проспект будут перекрывать напротив памятника Ленину Фото: Андрей МИРЕЙКО

Автомобилисты Волжского с конца мая и до середины июля будут вынуждены объезжать проспект Ленина. Главную улицу города-спутника будут перекрывать из-за ремонта на инженерных сетях теплоснабжения. Однако тотального запрета на проезд по проспекту Ленина не будет. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, движение транспорта будет перекрыто с 28 мая по 18 июня на участке от улицы Сталинградской до гостиницы «Ахтуба» со стороны памятника Ленину. Водители смогут объехать по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Энгельса. У проезжей части установят специальные дорожные знаки и ограждения.

С 19 июня по 15 июля в Волжском перекроют движение для автомобилей на противоположной стороне проспекта Ленина – на пересечении с улицей Энгельса по дороге по пути в Волгоград. Объезд организуют со стороны памятника Ленину.

В мэрии Волжского добавили, что в городе продолжается ремонт проспекта Ленина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».