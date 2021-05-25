В Волгограде ковид-диссидента оштрафовали за экстремизм в интернете

Суд оштрафовал Станислава Терентьева на 1500 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности Станислава Терентьева. Мужчина распространял в интернете экстремистские материалы. Теперь его ждет штраф. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Терентьев осуществлял массовое распространение материалов, которые включены в федеральный список экстремистских, на своей странице «ВКонтакте».

- За совершенное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей и обязал удалить указанные материалы, - уточнили в пресс-службе судов региона.

Постановление в законную силу не вступило, его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, Станислав Терентьев ранее не признавал пандемию коронавируса и требовал признать незаконным постановление губернатора региона «О введении режима повышенной готовности» и отменить масочный режим. Также он был категорически против масочного режима. Однако свое ему отстоять не удалось. Волгоградский областной суд отказал мужчине в удовлетворении его требований. Оставил решение в силе без изменений и Суд апелляционной инстанции.