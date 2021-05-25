В Волгоградскую область поступило более 30 современных тренажеров и комплексов для реабилитации детей-инвалидов

Один из новых тренажеров позволяет имитировать неровную поверхность. Фото: Комитет социальной защиты населения Волгоградской области.

Детки с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянной реабилитации. Причем занятия проводятся не только со специалистами, но при помощи специального оборудования. Тогда у детей есть возможность развить свои физические умения. В Волгоградскую область поступило более 30 единиц комплексов, тренажеров и устройств для реабилитации маленьких пациентов. Современное оборудование появилось в региональном центре «Надежда». В учреждении в стационарных и полустационарных условиях реабилитацию проходят около 500 мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья, рассказали «КП-Волгоград» в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

Среди нового оборудования, поступившего в центр, уличный тренажерный комплекс. С его помощью проводятся тренировки мышц и суставов во время тренировок на свежем воздухе, причем даже дети, передвигающиеся на колясках. Мобильное устройство для бассейна позволяет спускать и поднимать из воды деток с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Инструкторы отмечают, что техника позволяет комфортно опустить ребенка в бассейн, а также облегчает работу специалиста по лечебной физкультуре.

- Ребенок постепенно погружается в воду – это очень хорошо. Можно делать упражнения в коленных, голеностопных суставах. Это очень удобно и безопасно для ребенка, - отмечают инструкторы по лечебной физкультуре.

Также реабилитационный центр получил дорожки для ходьбы с имитацией неровной поверхности, имитатор опорной нагрузки – он позволяет восстановить двигательные функции. Новый физиотерапевтический аппарат «Полюс-2М» необходим для низкочастотной магнитотерапии. Он снижает мышечный тонус и улучшает трофику тканей у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.