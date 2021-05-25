Был в международном розыске: в Москве задержали участника ОПГ, которая похищала нефть в Волгоградской области

Александр Умнов. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Один из участников преступной группы Александр Умнов несколько лет скрывался от правосудия. Банда, в которую он входил, занималась хищением нефти в Волгоградской области. Когда членов ОПГ взяли за руку, мужчине удалось скрыться. Однако постоянно быть в бегах у него не получилось. Полицейские задержали мужчину в Москве. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, он был задержан на съемной квартире.

В 2017 году Александр Умнов был подсудимым по уголовному делу по обвинению членов преступной группы в хищении нефти. Он не явился в Камышинский городской суд, где проходило рассмотрение. Служители Фемиды изменили ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Однако след фигуранта уголовного дела простыл. Стало известно, что он не просто покинул территорию региона, а выехал за границу. Полиция объявила его в международный розыск. В ближайшее время подсудимый будет этапирован в Волгоградскую область.

Добавим, ранее суд признал виновными 11 участников банды. Их отправили в тюрьму на срок от 3-х до 5,5 лет.