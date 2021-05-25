В Волгограде поймали 25-летнего таксиста под наркотиками

Такси увезли на стоянку, а водителю грозит наказание. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Многие из нас пользуются такси, но мало кто ожидает встретить за рулем таксиста под кайфом. Однако такого поймали сегодня утром, 25 мая. Сначала наряд ДПС остановил «Хендэ» под управлением 25-летнего таксиста. Мужчина был явно невменяем, его попросили пройти медицинское освидетельствование. Результат – наркотическое опьянение.

- Автомобилист отстранен от управления транспортом, машина помещена на специализированную стоянку, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За эти сутки полицейские задержали 16 водителей в нетрезвом виде. Их обязательно накажут. А волгоградцев просят проявить бдительность и гражданскую позицию: сообщить о пьяных автомобилистах ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.