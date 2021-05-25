В Волгограде идет капитальный ремонт 19 домов

В очереди на капремонт в этом году более 600 домов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году в Волгоградской области должны провести капитальный ремонт в 602 многоквартирных домах, в том числе в 191 доме установят около 700 новых лифтов. Как сообщили «КП-Волгоград» в фонде капремонта, подрядчики уже приступили к работам в 125 домах во всех крупных городах и 11 районах региона.

В районах области ремонт кровли, фасада, коммуникаций, отмостки и подвалов стартовал в 84 многоквартирных домах. В Волгограде подрядчики взяли в работу 19 объектов. Кроме того, в 22 домах сейчас меняют отслужившие свое лифты. А на части объектов, среди которых дома на улице Героев Шипки, 15 и 17 в поселке ГЭС, капремонт уже наполовину завершен.

- Каждый этап работ строго контролируется, - отмечает регоператор.

В первую очередь в качестве работ заинтересованы сами собственники. Поэтому их контроль помогает внести коррективы в ходе ремонта, без последующих переделок.