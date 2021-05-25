Клещи покусали более 300 волгоградцев

Клещи могут оказаться и не заразными, но лучше это на себе не проверять. Фото: Александр БОЙКО

Каждый год с наступлением тепла в Волгоградской области активизируются клещи. Этот год исключением не стал. На улице жарко, волгоградцы страдают от зноя, а клещам в такую погоду лучше всего. Весной к медикам по поводу укусов клещей обратились уже 306 жителей региона. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день опасных инфекций, передающихся через укусы клещей, у волгоградцев не зафиксировано. У тех клещей, которые люди сами принесли на анализ, заразы тоже не нашли.

- Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на зараженность возбудителями инфекций исследовано 83 клеща, снятых с людей; положительные результаты не выявлены, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи отмечают, что чаще всего волгоградцы сталкиваются с клещами на дачах, в лесопарковых зонах и в лесу. После прогулок в таких местах нужно осмотреть себя и близких на наличие кровососущих. В Волгоградской области клещи не прыгают по веткам, они живут в траве и на кустах на высоте около 30 – 40 сантиметров. Но по ногам человека добираются до самых теплых и желанных для них мест.

Защититься от клещей помогут плотная закрытая одежда либо специальные инсекто-акарицидные спреи, которые продаются в любом супермаркете и стоят от 100 рублей за флакон. А главное правило для тех, кто обнаружил на себе клеща – не пытаться снять кровососа самостоятельно, если нет опыта в таких делах. Ведь если в ранке останется часть паукообразного, риск заражения возрастает многократно. А раздавить клеща очень легко. Поэтому за помощью лучше обратиться в ближайший травмпункт.

Среди болезней, которые чаще всего переносят клещи в Волгограде и области, - Крымская геморрагическая лихорадка и боррелиоз. А вот по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) Волгоградская область эндемичной не является. Но врачи все же советуют сделать прививку за пару недель до поездки в другие регионы России.

КУДА НЕСТИ КЛЕЩА НА ПРОВЕРКУ В ВОЛГОГРАДЕ

Проверить, был ли клещ переносчиком смертельно опасной инфекции, можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: улица Ангарская, 13Б, (кабинет 1.6), принимают в рабочие с 9.00 до 16.00.

Укусившего вас клеща желательно положить в герметично закрывающуюся баночку и как можно скорее отвезти в лабораторию. Для исследования лучше, если он будет живым и в максимально неповрежденном виде. Но принимают здесь и мертвых клещей. Уже через два - четыре дня станет известен результат.

Стоимость исследования одного клеща на боррелиоз и вирусный клещевой энцефалит (тест система 2 в 1) – 1224 рубля. Анализ на крымскую геморрагическую лихорадку обойдется в 765,6 рубля. Телефон для справок - (8442) 36-38-59.