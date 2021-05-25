15 суток ареста дали предпринимателю, проехавшему голышом по мосту через Волгу

Себя Рычагов считает "котеночком". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ставший настоящей звездой соцсетей 38-летний волгоградец Вадим Рычагов, который высунулся голышом из люка внедорожника и тряс своим половым органом на виду у множества пассажиров автомобилей, арестован. За хулиганство на проезжей части суд назначил ему 15 суток ареста.

- Постановлением Центрального районного суда Волгограда Вадим Рычагов привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 15 суток, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, ночью 23 мая 38-летний волгоградец и его друг, который был за рулем Subaru, ехали с пляжа на Бобрах по мосту через Волгу. Голый Рычагов вылез из люка и начал заниматься самоудовлетворением. Все это попало на видео, которое тут же облетело все соцсети. Суду «герой дня» свое поведение объяснил состоянием сильного алкогольного опьянения. А полицейским заявил, что он еще «котеночек» по сравнению с другими.

Прошедшую ночь нарушители провели в отделе полиции №4 УМВД России по городу Волгограду. Вадим Рычагов в итоге проведет за решеткой еще 15 суток. Его друг отделается штрафом.

- К административной ответственности привлечен 32-летний водитель за допущенные нарушения ПДД при перевозке пассажира. – сообщили в региональном главке МВД.