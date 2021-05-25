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Общество25 мая 2021 12:34

Малыш с СМА из Волжского получил лекарство за 30 млн через суд

Ребенку купили жизненно необходимый лекарственный препарат по иску прокуратуры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Спасти жизнь малышу может еще более дорогое лекарство. Фото: Инстаграм

Спасти жизнь малышу может еще более дорогое лекарство. Фото: Инстаграм

Родители двухлетнего Вадима Сорокина из города Волжского Волгоградской области борются за жизнь своего малыша. У мальчика СМА – спинальная мышечная атрофия. Спасти жизнь ему может самое дорогое лекарство в мире за 170 миллионов рублей. Но и поддерживающие препараты родителям приходится выбивать через суд. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре, чиновники облздрава не обеспечили ребенка жизненно важным препаратом «Спинраза» (Нусинерсен) стоимостью более 30 миллионов рублей. Прокуратура Волжского обратилась с иском в суд.

- Решением Советского районного суда Волгограда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Для ребенка закуплено лекарство, мальчик проходит соответствующее лечение, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

У родителей Вадима осталось совсем немного времени, чтобы купить за 170 миллионов рублей препарат Золгенсма и спасти жизнь своему малышу. С каждым днем шансы тают. Вес мальчика уже почти 11 кг, а лечение возможно для детей с весом менее 13,5 килограмма. 5 июня Вадиму Сорокину исполняется 2,5 года и лучшим подарком для него может стать завершение сбора. Реквизиты для помощи здесь.