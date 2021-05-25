В Волгограде ищут подрядчика для сноса ветхого дома на Бурейской

Аварийные дома – проблема всех больших городов. Волгоград – не исключение. Поэтому власти активно реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»: владельцы опасных квартир получают ключи от новых. Только за последние полтора года более 1,5 тысяч собственников получили новое жилье или компенсации. После переселения остаются ветхие постройки. Их нужно сносить.

Жильцы аварийного дома №24 по улице Бурейская в Дзержинском районе Волгограда недавно отметили долгожданное новоселье. Ветхая двухэтажка теперь пустует – жить в ней попросту опасно. Администрация города-героя объявила аукцион: ищут подрядчика, который снесет здание 1955 года постройки. Работы много. Сначала дом площадью 420 квадратов разберут по кирпичикам.

- Специалисты вывезут и утилизируют около 2000 кубометров строительного мусора. После чего рабочие произведут обратную засыпку котлована, образовавшегося после демонтажа конструкций, и планировку территории, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Такая судьба уже постигла старенький дом в Краснооктябрьском районе по адресу Северный городок №4. Сначала власти расселили 80 квартир – столько семей перебрались жить в комфортные условия. А двухэтажное здание площадью 1300 квадратов демонтировали. На очереди – дом №43 по улице Германа Титова

- Сейчас муниципалитет заключает контракты на приобретение порядка 500 квартир. Всего в рамках нацпроекта к сентябрю 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка десяти тысяч волгоградцев, - добавили в администрации.