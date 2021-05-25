В Волгоградской области усилили контроль над перевозкой людей в автобусах и маршрутках

Особое внимание уделяют перевозкам детей Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Началась пора отпусков, активных поездок по стране. Особое внимание уделяется перевозке пассажиров на общественном транспорте. Поле трагического ДТП в Ставрополье, где в столкновении микроавтобуса и «КамаЗА» погибли девочки-баскетболистки, за перевозками детей усилили контроль. Волгоградские полицейские проводят профилактические рейды. Накануне массовые проверки водителей прошли на посту ДПС «Городищенский».

- В ходе мероприятия проверялись автобусы, осуществляющие междугородние перевозки по заказам, а также организованные перевозки групп детей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Проверили техническое состояние автобусов, соблюдают ли водители режим труда и отдыха. Одного маршрутчика оштрафовали за неисправность транспортного средства. Полицейские отметили, что с началом курортного сезона рейдов будет больше.