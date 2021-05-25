В Волгограде лихач на «ВАЗе» сбил 13-летнюю школьницу и скрылся

Накануне, 24 мая, в аварии пострадала 13-летняя школьница из Волгограда. Девочку, переходившую дорогу по всем правилам, сбил 60-летний автомобилист из Астраханской области. Случилось это в десять утра.

- Водитель «ВАЗа», двигаясь по проспекту Университетский со стороны Полухина в сторону Василевского, напротив дома № 94 совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, пострадавшая не нарушала ПДД, переходила дорогу строго по «зебре» и на «зеленый». Водитель не стал оказывать школьнице помощь, скрылся с места аварии. В тот же день его задержали полицейские. Сейчас ребенок в больнице, на водителя составили административный материал.