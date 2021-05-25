В Волгограде ушел из жизни первый главврач больницы №15 Валерий Никольский

Валерий Никольский скончался на 79-м году жизни. Фото: облздрав

В Волгограде ушел из жизни первый главный врач больницы №15 «Каустик» Валерий Никольский. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, Заслуженный врач Российской Федерации скончался на 79-м году жизни.

- За годы работы врач воспитал не одно поколение талантливых медиков, трудившихся как под его началом, так и в других медицинских учреждениях региона, - отмечают в комитете здравоохранения Волгоградской области и выражают соболезнования родственникам.

Валерий Никольский получил образование в Волгоградском мединституте, по распределению какое-то время работал в Тюменской области. Вернувшись в Волгоград, устроился хирургом в больницу №7. В 1975 году возглавил тогда еще строившуюся медсанчасть ВПО Каустик. Более 15 лет руководил больницей №15, после был главврачом района и председателем районного комитета по здравоохранению.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, друзьям и близким Валерия Никольского.