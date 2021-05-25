Под Волгоградом в квартире нашли зараженное бешенством животное: объявлен карантин

С 21 мая в Камышине действует карантин по бешенству. Соответствующее постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова опубликовано на сайте областной администрации. Ограничение продлится 60 дней. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за зараженного бешенством животного, которого обнаружили в одной из квартир дома по переулку Волгоградскому. Жилище признанно эпизоотическим очагом.

На весь этот период запрещено лечить больных животных. Посторонним нельзя посещать очаг заражения. Делать это могут только специалисты государственной ветеринарной службы. Два месяца в Камышине не будет ярмарок и выставок животных.