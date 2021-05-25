Появился шанс: суд пересмотрит решение о сносе «Соснового бора» в Волгограде

На очередном заседании дело рассмотрят заново. У усадьбы появился шанс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 24 мая, в Поволжском арбитражном суде Казани состоялось заседание, которое стало переломным в громком деле о сносе «Соснового бора». Суд, ознакомившись с материалами, отменил предыдущие решения. У усадьбы появился шанс «спастись». Об этом «КП-Волгоград» сообщила представитель Светлана Куракина.

- Заседание проходило в формате онлайн. Суд отменил предыдущее решение. 16 июня дело о сносе «Соснового бора» будет рассматриваться заново, - рассказала Светлана.

Напомним, 25 января 12-й арбитражный апелляционный суд в Саратове поддержал позицию волгоградских чиновников – снести «Сосновый бор» по причине его незаконного строительства. Самостроем признали ресторан, семь гостевых домов, нежилое здание и хозблок, а также конюшни. 6 апреля этого года суд Поволжского округа оставил постановление без изменений. Однако в мае его отменили.

Разбирательства вокруг «Соснового бора» начались сразу после того, как одного из владельцев – авторитета Владимра Зубкова – отправили в СИЗО Лефортово по обвинению в поджоге дома губернатора региона. Администрация Дзержинского района вдруг выяснила, что гостиничный комплекс построили незаконно. Чиновники стали поэтапно добиваться через суд демонтировать самострои. Конюшни, несмотря на возмущения волгоградцев, уже снесли.