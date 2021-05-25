За референдум о времени в Волгоградской области собрали 24 тысячи подписей

Сторонники местного времени продолжают собирать подписи за возможность провести второй референдум. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На вечер 24 мая 2021 года члены инициативной группы по проведению второго референдума о времени в Волгоградской области насчитали 24 тысячи подписей жителей региона в поддержку своей инициативы. У сторонников местного времени осталась всего неделя на то, чтобы собрать необходимые 40,2 тысячи голосов. В начале июня все подписные листы необходимо сдать на проверку в облизбирком.

- Хочется призвать всех проявить максимальную собранность и не забывать о том, что подписи собираются до конца мая. С пролонгацией до 3 июня (нежелательно), - отмечают в инициативной группе.

На сегодня в Волгограде работает более двадцати точек сбора подписей за референдум о времени, вдвое меньше – в Волжском. Также пункты работают в Городище, Калаче, Михайловке, Средней Ахтубе, станице Клетской, однако во многих районах Волгоградской области волонтеров так и не нашлось. Все адреса и график работы смотрите здесь.

Напомним, стрелки в Волгоградской области в последнее время крутили уже дважды. Регион перешел на местное время (Москва +1 час) по итогам первого народного референдума 2018 года. В 2020 году депутаты решили иначе, и по итогам собственного опроса, сомнения в легитимности которого есть даже у сторонников жизни по времени столицы, снова вернули область в московский часовой пояс. Однако до сих пор жители Волгограда и области разделены на два лагеря. Чтобы расставить точки в этом вопросе, сторонники местного времени вышли с инициативой провести второй референдум.