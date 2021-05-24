В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют 40-летнюю теплотрассу

В Ворошиловском районе Волгограда начались работы по замене магистральной тепловой сети. Специалисты ведут ремонт на пересечении улиц Социалистической и Академической. Замене подлежит теплотрасса протяженностью 130 метров и диаметром 500 миллиметров. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», данная теплосеть была проложена порядка 40 лет назад. За это время капитально она не ремонтировалась. Замена была включена в инвестиционную программу.

В прошлом году ресурсоснабжающая компания на прилегающем участке уже переложила около одного километра теплотрассы. В компании обещают, что обновление сети повысит надежность работы системы теплоснабжения, которая подает ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты. После завершения работ по ремонту участка «Концессии теплоснабжения» будут обязаны восстановить асфальт на проезжей части.