Жалобу экс-судьи из Волгограда Юлии Добрыниной рассмотрит Астраханский областной суд

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

Бывшая председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина продолжает добиваться обжалования приговора. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима за покушение на мошенничество. Такой вердикт вынес Ленинский районный суд Астрахани. Однако экс-судья не согласилась с наказанием. Юлия Добрынина и ее адвокаты направили апелляционные жалобы. Ее дело будет рассматривать Астраханский областной суд 17 июня, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на картотеку суда.

Еще не указано имя судьи, который будет рассматривать апелляции, и время начала заседания.

Напомним, в августе прошлого года волгоградская судья Юлия Добрынина в кафе «Фасоль» получила от супруги криминального авторитета Владимира Зубкова 2,5 миллиона рублей. Это была часть многомиллионной суммы, за которую председатель Дзержинского суда пообещала решить вопрос о сносе усадьбы «Сосновый бор». Сам Зубков вместе с генералом Михаилом Музраевым находился в СИЗО Лефортово по обвинению в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области в ноябре 2016 года.