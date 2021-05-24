Испугался ответственности: в Волгограде задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция задержала водителя, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Кировском районе Волгограда. Вечером 21 мая водитель за рулем «Kia Rio» на пешеходном переходе сбил 70-летнего пенсионера. Автомобилист не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места аварии. Пешехода в больницу доставила «скорая помощь», но от полученных травм он скончался. Полицейские установили, что 38-летний водитель в момент ДТП был пьяным. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, он сознался в содеянном.

В разговоре с полицейскими мужчина объяснил, почему решил уехать с места происшествия. Водитель испугался ответственности и надеялся, что пешеход получил легкие травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Волгоградцу грозит до 12 лет тюрьмы.