Под Волгоградом чиновница пойдет под суд за липовый протокол на нарушителя масочного режима

Обман раскрылся в суде, где выяснили, что нарушитель находился за тысячу километров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области и.о. главы Бахтияровского сельского поселения, теперь уже бывшая, погорела на том, что составила липовый протокол на нарушителя масочного режима. Женщине так нужно было поставить «галочку» о проведенном рейде, что она внесла в документ сведения мужчины, которого в тот момент в регионе вообще не было. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, уголовное дело о фальсификации поступило в Ленинский районный суд.

По данным суда, 18 декабря 2020 года Елена Жевалкина пошла в рейд, но за несколько часов так и не нашла в селе нарушителей масочного режима. Поэтому женщина решила составить фиктивный протокол на человека, чьи паспортные данные были в администрации. Чиновница прекрасно знала, что мужчина в это время был на работе в Московской области, но это ее не остановило. Она внесла в протокол заведомо ложные сведения о том, что застала селянина в магазине без маски, и передала дело в суд. Обман вскрылся 8 февраля при рассмотрении дела. Административное дело закрыли, зато в отношении самой чиновницы возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Вину она признала.

- Материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству, - сообщают в ведомстве.