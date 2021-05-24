УФАС в Волгоградской области выявило завышенные цены на бензин на заправках «Лукойла»

УФАС нашло нарушения в проведении акции на заправках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области выявило, что на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» были установлены разные цены на бензин. На ряде АЗС в Волгограде, Фролово, Жирновске, Урюпинске, Михайловке, Рудне, Алексеевской, Суровикино и Даниловке стоимость топлива ЭКТО-92, АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95) отличалась от среднерыночных цен по области, сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФАС. В компании ответили, что на АЗС действует акция «День-ночь».

По условиям акции, клиентам с 22.00 до 7.00 предоставляется скидка в 70 копеек за литр на бензин ЭКТО-92 и 60 копеек - на топливо АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95). При этом в дневные часы стоимость бензина на акционных АЗС выше на 30-60 копеек среднерыночных цен по Волгоградской области.

В действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» выявили нарушения Закона о защите конкуренции в виде необоснованного установления различных цен на один и тот же товар. Компания должна в течение 10 дней снизить цены на топливо до общего уровня по Волгоградской области. Если она этого не сделает, то ей грозит крупный штраф.