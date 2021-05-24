1 июня в Волгоградской области будет запрещена продажа алкоголя

Розничная торговля алкоголя будет под запретом 1 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области в первый день в розницу нельзя будет купить любой алкоголь. Из-за Дня защиты детей 1 июня 2021 во всех магазинах не продают спиртное, в том числе пиво. Запрет не будет распространятся только на магазины беспошлинной торговли и места общепита – бары, кафе, рестораны. А в розницу купить что-то покрепче будет нельзя по закону, который приняла Волгоградская областная дума в 2019 году.

Напомним, в Волгоградской области на законодательном уровне установили дни, когда магазинам запрещается продавать алкоголь. Согласно документу, прилавки с горячительными напитками должны быть опечатаны 25 января в День студента, 1 июня, 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний. А 22 мая в Волгоградской области действовал «сухой закон» из-за последнего звонка в школах.