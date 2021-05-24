Раненные при стрельбе у «Европы Сити Молл» волгоградцы отказались от госпитализации

Трое мужчин, госпитализированных после стрельбы у ТРЦ «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда, отказались от госпитализации. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в облздраве.

- В медицинские учреждения поступило трое жителей Волгоградской области, которым была оказана необходимая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации все трое отказались, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел около четырех утра 22 мая. Неизвестный мужчина после конфликта отрыл стрельбу из травматического пистолета по компании волгоградцев. Сам скрылся, а раненных отвезли в больницу. 23 мая полицейские задержали 25-летнего подозреваемого – инструктора фитнес-клуба X-Fit. Проводится проверка.