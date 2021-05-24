Под Волгоградом 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и умер

Малыш умер в скорой. Фото: Юлия Данильченко

Трагедия произошла в Камышинском районе Волгоградской области: с высоты пятого этажа упал 3-летний мальчик. К сожалению, ребенок не выжил. Следователи организовали проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Известно, что мама оставила малыша с 10-летним сыном, сама ушла на работу. Старший брат отвлекся. Ребенок остался один и залез на подоконник. Случилось страшное.

- Очевидцы случившегося вызвали скорую медицинскую помощь, но несмотря на старания врачей мальчик скончался, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. - Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в мае этого года это уже четвертый случай выпадения детей из окна. Трое остались живы, но получили серьезные травмы. Главная причина – беспечность взрослых. СК РФ отметил, что в последнее время подобные ЧП происходят слишком часто. Родителей призвали быть внимательными к своим детям, не оставлять их без присмотра, поставить на окна специальные фиксаторы.

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