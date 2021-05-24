Волгоградка, которую покалечило пробившее лобовое стекло дерево, по-прежнему в реанимации

Дерево пробило лобовое стекло и попало в лицо волгоградке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пострадавшая от попавшего в лобовое стекло дерева во время последнего урагана в Волгограде 23-летняя девушка продолжает бороться за жизнь. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, она все еще находится в реанимации областной больницы №1, но ее состояние уже не вызывает серьезных опасений, врачи уже готовятся перевести пациентку в обычную палату.

- Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Вскоре ее планируют перевести в отделение челюстно-лицевой хирургии, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Напомним, ЧП случилось во время урагана 19 мая. Девушка брала дополнительные уроки вождения у опытного инструктора и была за рулем машины, когда порыв ветра сломал дерево у проезжей части на улице Череповецкой. Ветка пронзила лобовое стекло автомобиля и попала девушке в лицо. Шансов спастись не было.

Сидевший рядом инструктор избежал серьезных травм. А волгоградку на скорой отвезли в 25-ю больницу. Состояние пострадавшей вызывало серьезные опасения медиков, из-за чего ее перевели в реанимацию областной больницы.