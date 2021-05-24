Заполняемость на 75%: в Волгоградской области летние детские лагеря начнут работать с 29 мая

Первая смена в детских лагерях начнется уже в конце недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится лето. Совсем скоро у волгоградских школьников начнутся каникулы, многие из них отправятся в детские лагеря - пришкольные или загородные. В этом году в Волгоградской области оздоровительная кампания пройдет в штатном режиме. Но о соблюдении антиковидных требований в организациях не должны забывать. О проведении детского летнего отдыха в регионе шла речь на оперативном совещании губернатора Андрея Бочарова.

- Решением оперативного штаба первая летняя оздоровительная смена в Волгоградской области в этом году стартует 29 мая. В этот день начнутся заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря, - отметил глава области.

Детские лагеря будут заполняться не полностью, а на 75%. Готовы принять волгоградских школьников 732 организации летнего оздоровительного отдыха, в том числе 29 загородных, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. В них смогут отдохнуть в этом году порядка 70 тысяч детей и подростков. Персонал лагерей будет работать вахтовым методом, а во время прохождения медосмотра сотрудникам должны проводить ПЦР-исследования на коронавирус.

В этом году начнет действовать федеральная программа возмещения родителям половины оплаченной стоимости путевок в детские летние, расположенные как в Волгоградской области, так и по всей России. Планируется, что эта система заработает в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году детская оздоровительная кампания в Волгоградской области началась только в августе из-за коронавируса. Работали 70 лагерей, в которых отдохнули 7,5 тысячи школьников.