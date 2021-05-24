Следователи нашли убийцу волгоградца, чьи останки обглодали собаки

В марте 2021 года в лесополосе между домами в Дзержинском районе Волгоград нашли обглоданные человеческие останки. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Установить личность погибшего и обстоятельства его смети было непросто, но сотрудники СУ СКР по региону после тщательного расследования смогли это сделать. Погибшим оказался 34-летний волгоградец, а расправился над ним 39-летний приятель.

Известно, что еще в январе товарищи встретились и выпили. Случился конфликт. Закончился он смертельной дракой.

- Тело убитого подозреваемый спрятал на приусадебном участке, а спустя три дня вместе с сожительницей и её детьми покинул Волгоград. Спустя несколько дней вернулись, чтобы избавиться от тела. Они вывезли его в Дзержинский район, где оставили на пустыре. Впоследствии останки мужчины растащили животные, - рассказали «КП-Волгоград» о жутких подробностях убийства в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Убийцу поймали в Крыму. Его гражданская супруга, знавшая о преступлении, молчала – боялась.

Расследование уголовного дела продолжается.