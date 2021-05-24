Под Волгоградом насмерть разбился водитель мотороллера

В больницу с места ДТП увезли 37-летнюю велосипедистку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП произошло накануне в Быковском районе Волгоградской области - погиб водитель мотороллера. А в Средней Ахтубе 37-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки, водитель которой скрылся с места ДТП. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, сейчас водителя разыскивает полиция.

По предварительным данным, в Быковском районе 49-летний мужчина на мотороллере «Турист» перевернулся на обочине грунтовой дороге, наехав на препятствие. Водитель оказался под грудой металла и погиб на месте аварии.

Велосипедистка попала под колеса «Дэу Нексия» около шести часов вечера в воскресенье на улице Краснофлотской в Средней Ахтубе. Водитель, которого сейчас разыскивают полицейские, наехал на двигавшуюся навстречу женщину. По предварительным данным, он не справился с управлением.

- В результате ДТП велосипедистка доставлена в больницу. Ведется розыск водителя, - сообщили в пресс-службе МВД по региону.