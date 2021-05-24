В центре Волгограда за 17 миллионов продают известный клуб Velvet

Легендарный клуб Velvet в центре Волгограда выставили на продажу: за помещение площадью 172 квадратных метра просят 17 миллионов рублей. Напомним, заведение расположено на набережной 62-й Армии, 6.

Объявление появилось на одном из популярных сайтов. В сообщении говорится, что здание перейдет новому владельцу пустым, без оборудования. Причины продажи не уточняются.

«Договор с арендатором заканчивается в августе», - пояснил продавец.

Отметим, заведение работает практически 15 лет. Несколько месяцев назад в официальной группе клуба опубликовали пост о том, как коронавирусные ограничения ударили по работе

«Коронавирусные оказии всё-таки внесли свои коррективы, поэтому мы вынуждены приостановить нашу деятельность как ночного заведения до лучших времён (читай «до снятия ограничений»)».

При этом клуб продолжает проводить свадьбы, банкет и прочие мероприятия.