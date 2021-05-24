Волгоградские автомобилисты застряли в утренних пробках

Утром 24 мая в некоторых районах Волгограда особенно напряженная ситуация на дорогах: начало рабочей недели, люди спешат кто на работу, кто по важным делам, на магистралях пробки. На девять часов сервис «Яндекс. Карты» оценивает заторы на пять баллов из десяти. Желтым и красным пестрят в основном два района – Советский и Ворошиловский. Там особенно интенсивное движение.

На Второй Продольной движение затруднено в обе стороны по проспекту Университетскому. Частично из-за утренних аварий. В Ворошиловском районе перекрыты некоторые улицы (Социалистическая и Профсоюзная). По традиции автомобильных коллапс через Волжскую ГЭС, на который идет ремонт. Закончить его обещают до конца этого года.

Еще год стоять в пробках: ремонт на Волжской ГЭС закончат только к Новому году (подробности)