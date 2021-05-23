Под Волгоградом найден мертвым полицейский

Трагедия произошла в одном из поселков Светлоярского района Волгоградской области: на территории частного двора у дома нашли тело мужчины. Известно, что он работал полицейским. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, рядом с телом погибшего обнаружили охотничье ружье, зарегистрированное на его имя. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Уже установлено, что страж порядка находился в отпуске. Возможно, на отчаянный шаг мужчину подтолкнули семейные неурядицы. У него остались несовершеннолетние дети. По данному факту проводится проверка.