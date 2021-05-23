Шквалистый ветер, град: какая будет погода в Волгограде и области 24 мая

Жаркое и солнечное воскресенье сменит дождливый понедельник. Правда, 24 мая осадки выпадут не везде, в некоторых районах очень высок риск пожаров. Погода будет противоречивая. Как сообщили «КП-Волгоград» в волгоградском ЦГМС, а начале недели температура достигнет 31 градуса тепла.

В Волгоградской области ночью обещают +13...+18º, днем +26...+31º, в северо-западных районах +21...+25°. До +16...+18º прогреется ночной воздух в Волгограде, днем будет +26...+28º.

- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, вечером (24.05) в отдельных районах сильные дожди, возможен град, - рассказали синоптики.

Помимо осадков и жары, волгоградцев ждет шквалистый ветер 18-23 м/с. Спасатели предупреждают о высоком риске пожаров.