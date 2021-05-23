Полицейские Волгограда ищут лихача на «Хендэ», сбившего 11-летнего велосипедиста

Авария произошла 22 мая в семь вечера в Дзержинском районе Волгограда: 11-летний велосипедист пострадал под колесами «Хендэ». Случилось это на улице Двинской. Водитель иномарки ехал в направлении проспекта Жукова.

- Напротив дома № 43 по совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, после чего скрылся. Ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцев аварии настоятельно просят сообщить подробности в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31. Любая мелочь может помочь установить нарушителя и привлечь его к ответственности.