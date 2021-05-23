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Происшествия23 мая 2021 12:05

За незаконную ловлю рыбы браконьерам грозит тюрьма

Полицейские проводят профилактические мероприятия «Путина»
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Отметим, операция «Путина» продлится до 11 июня.

Отметим, операция «Путина» продлится до 11 июня.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские продолжают оперативно-профилактическое мероприятие «Путина»: в разных районах области за период операции задержали десятки браконьеров за незаконный вылов рыбы. Нарушители используют лесковые, ставные, полимерные сети, также запрещенные снасти. Так, в Городищенском районе попался 61-летний местный житель, в «УАЗике» которого нашли незаконные орудия лова. В Калачевском трое рыбаков поймали на Цимлянском водохранилище.

- По всем фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, операция «Путина» продлится до 11 июня.

Криминал