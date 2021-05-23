«Горело такси, пассажиров успели высадить»: в Волгограде дотла сгорел «Рено»

Спасатели затушили пожар за 10 минут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП произошло ночью 22 мая в Ворошиловском районе Волгограда: очевидцы сняли на видео, как на улице Кузнецкой рядом с жилым домом внезапно вспыхнул «Рено Логан». Как пояснили свидетели, горело такси, внутри находились пассажиры. К счастью, водитель и люди успели вовремя покинуть салон машины.

- В 21:26 час на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение 21:38, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Отметим, что машина практически новая – 2019 года выпуска. Возгорание произошло из-за неисправности узлов и агрегатов транспортного средства. «Рено» сгорел дотла.