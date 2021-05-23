На следующей неделе в двух районах Волгограда отключат горячую воду

Жителям Дзержинского и Советского придется греть воду в кастрюлях Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жильцам многоэтажных домов Волгограда продолжают планово отключать горячую воду. «Концессии теплоснабжения» готовятся к предстоящему отопительному сезону, поэтому на время испытания теплосетей придется потерпеть неудобства. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе организации, на следующей неделе воду отключат в Дзержинском и Советском районах города-героя.

В Дзержинском районе горячего водоснабжения не будет с 24 по 26 мая в домах по улицам Ангарская, Жирновская, Тимофеева, Твардовского, Тургенева, Щербина, Бурейская.

В Советском районе горячей воды не будет с 26 мая по 8 июня в МКД по улицам Гвоздкова, Балакирева, Казахская, Новосибирская, Сухова, Мариупольская, Запорожская, Шауляйская, Владимирская, Тимирязева, Комарова, Я. Купалы, Песчанокопская, Малиновская и проспекте Университетском.

Полный график отключений горячей воды на май 2021 года в Волгограде (список адресов).