В Волгоградской области в мае от коронавируса скончались 139 человек

Пандемия за все время унесла жизни 1 246 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия коронавируса длится более года. Однако болезнь до сих пор остается смертельной. Не всем пациентам удается справиться с вирусом. Только в текущем месяце в Волгоградской области скончались 139 пациентов с COVID-19. 22 мая подтвердились 6 смертей, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Погибли четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. У них были хронические заболевания.

73-летняя волгоградка и 78-летняя жительница Ленинского района обратились к врачу спустя 2 и 3 дня соответственно. Им назначили лечение на дому. Но лучше от него не становилось. Тогда медики госпитализировали пенсионерок, но время было упущено. На третий и четвертый дни болезни пошли в поликлиники 59-летний мужчина из Среднеахтубинского района и 65-летний волгоградец. Их положили в госпитали, но не спасли.

При первых признаках недомогания забила тревогу 80-летняя волгоградка. Медики направили ее в инфекционный стационар. Но вирус был сильнее. Спустя 4 дня обратилась к врачу 83-летняя жительница Волгограда. Ее положили в больницу. Однако болезнь продолжала прогрессировать.

Отметим, за все время пандемии от коронавируса скончались 1 246 жителей Волгоградской области.