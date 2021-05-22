Пекло до 39 градусов и ураганный ветер: какая погода будет в Волгограде и области 23 мая

В воскресенье в Волгограде и области будет переменная облачность и жара Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области становится все жарче. Температура воздуха продолжает расти. При этом в регионе не утихают сильнейшие ветра. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 23 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Северо-восточный ветер сменится северо-западным. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду, а при грозах ураган усилится до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха по области в ночь на воскресенье составит +16...+21º, местами до +11°. Завтра днем +28...+33º, местами будет жара до +34...+39º, а в отдельных северных районах +22...+27°. В Волгограде в ночные часы +18...+20º, днем +31...+33º.

Метеорологи отмечают, что 23 и 24 мая в отдельных юго-восточных районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов региона и в Волгограде в ближайшие двое суток сохранится высокая пожароопасность.