Видео: в Волгограде парень разбил электросамокатом банкомат, чтобы обчистить

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградец решил обокрасть банк в Дзержинском районе. Сообщение об этом в отделение полиции поступило еще 20 мая. С 23.30 по 23.35 неизвестный проник в тамбур офиса кредитной организации на бульваре 30-летия Победы, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Он решил вскрыть банкомат и использовал для этого электросамокат. Грабителю удалось взломать терминал, после чего он похитил ящик. Но в нем были не деньги, а микросхемы.

Полицейские из уголовного розыска и патрульно-постовой службы совместно с работниками ЧОП по горячим следам задержали ночного гостя банка. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Он сознался в содеянном.

- По словам подозреваемого, будучи в нетрезвом состоянии, в ту ночь, он взял брошенный на улице электросамокат и, войдя в тамбур банка, разбил им терминал, - отметили в региональном Главке МВД.

Но украсть деньги ему не удалось, он забрал только ящик с микросхемами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.