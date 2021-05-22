Пока еще наши: 2 футболиста «Ротора» получили вызов в сборную Грузии

Зурико Давиташвили. Фото: СК "Ротор".

Сезон Российской премьер-лиги подошел к концу. Но футбол не заканчивается. Впереди – матчи сборных. Кто-то будет проводить товарищеские игры, а кто-то выступит на чемпионате Европы. Сборная Грузии на континентальный форум не отобралась, она проведет 2 товарищеские гостевые встречи. И в ее расположение были вызваны футболисты волгоградского «Ротора» - защитник Соломон Кверквелия и полузащитник Зурико Давиташвили. Они еще являются игроками сине-голубых.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», Кверквелия и Давиташвили в составе сборной Грузии начнут подготовку к играм в Тбилиси 24 мая. Грузины 2 июня встретятся со сборной Румынии в городе Плоешти. А 6 июня у них матч с Нидерландами в Энсхеде.

Отметим, Соломон Кверквелия и Зурико Давиташвили провели завершившийся сезон РПЛ в «Роторе» на правах аренды. Защитник принадлежит московскому «Локомотиву», а полузащитник – казанскому «Рубину». По информации портала transfermarkt.ru, арендные соглашения с волгоградским клубом у них рассчитаны до 30 июня.

Ранее вызов в молодежную сборную России получил защитник «Ротора» Данил Степанов, который также находится в расположении сине-голубых в аренде из «Рубина».