Живая музыка: волгоградцев зовут потанцевать у фонтана

В ближайшие выходные - 22-23 мая у жителей и гостей Волгограда снова появится возможность потанцевать и насладиться живой музыкой в рамках проекта «Встретимся у фонтана». Место проведения традиционное и привычное – верхняя терраса набережной, танцплощадка у фонтана "Искусство". Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе мэрии города, вечерами здесь будет звучать музыка от творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт».

Среди них «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова, который откроет мероприятие 22 мая своей концертной программой под названием «Избранное». Создание произведений программы было приурочено к 35-летнему юбилею прославленного коллектива. Хиты джазового исполнения » с участием солистки МУК «Волгоградконцерт» Александры Соловьевой прозвучат у фонтана «Искусство» 23 мая.

Музыкальный праздник продолжит ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ». В представленной ими программе «Киношлягер» будут звучать известные песни из кинофильмов. Солисты - Юлия Большакова, Наталья Долгалева и Даниил Зарипов. Начало в 18.00 часов. Желающих приглашают на открытую танцевальную площадку Кроме того на импровизированной сцене выступят: духовой оркестр, участники проекта «Синий троллейбус», ансамбль старинной музыки «Конкордия».

Отдых на свежем воздухе, с возможностью насладиться звуками музыки и провести культурно свой досуг все чаще привлекает волгоградцев. Поэтому в течение всего летнего сезона жителям и гостям города будет предоставлена возможность участвовать в культурных мероприятиях под открытым небом. Среди них – конкурсы «Уличный артист», «Ожившие скульптуры», «Мой город мне дорог». Все они будут посвящены Дню города. Мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарных требований.