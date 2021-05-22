В выходные без электричества останутся 2 района Волгограда

В субботу свет отключили в Кировском районе, в воскресенье его не будет в Ворошиловском Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В выходные 22 и 23 мая в Волгограде электричество отключат в двух районах. Связано это с плановыми работами на электросетях. И без света жители будут сидеть не очень долго – всего несколько часов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети Юг - Волгоград», отключения электроснабжения коснутся Кировского и Ворошиловского районов.

В Кировском районе 22 мая свет отключили в 9.00, но не повсеместно, а только в десяти домах в поселке Веселая Балка. Энергетики обесточили дома №1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21. Возобновить электроснабжение обещают к 14.00.

В Воскресенье, 23 мая, не смогут воспользоваться электроприборами с 10.00 до 12.00 жители Ворошиловского района. Света не будет на следующих адресах: улица Рабоче-Крестьянская, 37, 39; улица Иркутская, 2, 4, 6, 8; улица Циолковского, 40; улица Краснослободская, 17, 19.