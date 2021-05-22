В Волгограде водитель сбил пожилого человека и скрылся

В Волгоградской области в пятницу пешеходы получили травмы в трех авариях Фото: Иван МАКЕЕВ

Практически ежедневно на дорогах Волгограда и области под колеса машин попадают пешеходы. К сожалению, в таких ДТП не обходится без пострадавших. Накануне, 21 мая, в 16.00 в Кировском районе города 37-летний водитель за рулем «Kia Rio» с улицы Кирова поворачивал на Курчатова. В этот момент по дороге по нерегулируемому пешеходному переходу двигался 70-летний мужчина. Автомобиль наехал на пенсионера, и водитель решил скрыться с места происшествия, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Однако в бегах он был недолго. Инспекторы ГИБДД вычислили автомобилиста. А пострадавшего пешехода скорая помощь увезла в больницу.

В пятницу произошли еще 2 ДТП с участием пешеходов. В Тракторозаводском районе напротив дома №11 по улице Менжинского 8-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил 35-летний мужчина на «Skoda Fabia». Школьницу госпитализировали. А в Волжском напротив дома №13 по улице Сталинградской 40-летний водитель, управляя «Volkswagen Polo», на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 34-летнюю женщину с 2-летней девочкой. К счастью, обошлось без серьезных травм. Бригада неотложки осмотрела ребенка на месте ДТП.