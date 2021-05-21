В волгоградские школы на последние звонки не пустят посторонних

Завтра, 22 мая, в школах Волгоградской области пройдут последние звонки. После трагедии в Казани полицейские усилят меры по обеспечению безопасности детей, родителей и педагогов. В учебных заведениях будут дежурить сотрудники ОВД.

- Особое внимание будет обращаться на то, чтобы в школы не попали посторонние граждане, не имеющие отношения к проводимым торжествам. Максимально к школам будут приближены маршруты патрулирования нарядов ППС и ДПС, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

После линеек школьники отправятся на гуляния. Чтобы подростки не попали в неприятные ситуации, не смогли купить алкоголь в магазинах, выставят дополнительные посты в местах большого скопления людей. Также нести службу будут сотрудники ПДН. Родителей просят напомнить чадам, что покупать спиртные напитки строго запрещено. Если кого-то из подростков поймают за этим занятием, мам и пап ждут разбирательства.